Affitti record in Italia: prezzi al metro quadro mai così alti dal 2012

(Teleborsa) - I canoni di locazione in Italia raggiungono untoccando iÈ il livello più alto registrato dal 2012, anno di inizio delle rilevazioni di idealista. Nelmentre su, secondo l’ultimo report pubblicato da, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia.Secondo: "L’aumento dei prezzi delle locazioni è dovuto a una: la crescente domanda, l’offerta limitata, l'inflazione e i cambiamenti nelle preferenze degli affittuari. In molti, a causa dell'aumento dei tassi di interesse, hanno scelto di rimanere in affitto piuttosto che acquistare una casa, bloccando ulteriormente il mercato. Monitorare questi elementi sarà fondamentale pernei prossimi trimestri".Nella primavera di quest’anno, la maggior parte dei capoluoghi ha visto un aumento dei canoni. Le città con i, Arezzo (9,9%), Prato (9,8%), Agrigento (8,6%), Catania (8,1%) e Messina (8%)., con variazioni che vanno dal 6,8% di Caserta allo 0,3% di Trieste.Tra i principali mercati,Napoli (3,8%) e Roma (2%) hanno registrato gli aumenti maggiori. Al contrario, Bologna (-0,5%), Milano (-1,1%) e Firenze (-3,9%) hanno subito cali. Le riduzioni più marcate si registrano ad Asti (-7,7%), Caltanissetta (-6,5%), Pesaro (-6%) e Como (-5,9%).di Lecco al -0,3% di Cesena., seguita da Venezia (20 euro/m2), Firenze (19,9 euro/m2) e Bologna (17,1 euro/m2). Le città con i canoni più bassi sono Caltanissetta (4,6 euro/m2), Reggio Calabria (5,4 euro/m2) e Cosenza (5,7 euro/m2).Quasi tutte le aree provinciali italiane - oltre il 90% - hanno registrato aumenti nel secondo trimestre., Arezzo (32,2%), Massa-Carrara (31,9%), Fermo (24,4%), Ascoli Piceno (23,2%), Teramo (22,7%) e Sassari (22,2%). Aumenti a doppia cifra anche in altre 18 province, con variazioni tra il 21,4% di Catanzaro e il 10% di Vercelli. Altre 69 province evidenziano incrementi tra il 9,9% di Brindisi e lo 0,1% di Bologna., mentre Milano ha segnato una lieve contrazione dello 0,4%. Sono solo 10 le province che hanno subito una riduzione dei canoni di locazione, con Rimini (-17,3%) che ha registrato il calo più significativo.Lucca (31 euro/m 2 ), Belluno (29,3 euro/m 2 ), Grosseto (23,8 euro/m 2 ), Ravenna (23,2 euro/m 2 ) e Milano (22 euro/m 2 ) sono le province con i canoni più "pesanti" per i locatari. Di contro, le aree provinciali più economiche sono Enna, Caltanissetta (entrambe a quota 5 euro/m 2 ) e Avellino (5,6 euro/m2).Neldove si è registrato un calo dello 0,9%. Gli incrementi più significativi sono avvenuti in Calabria (19,8%), Molise (14,4%), Marche (12,8%), Abruzzo (11,2%), Lazio (10,9%) e Liguria (10,8%). Aumenti al di sotto del 10% nelle altre regioni italiane, compresi tra il 9,5% della Valle d’Aosta e lo 0,2 dell’Emilia-Romagna.La, seguita da Lombardia (19 euro/m2) e Toscana (18,3 euro/m2). Al di sopra della media nazionale (14,1 euro/m2) ci sono anche Lazio (14,6 euro/m2) ed Emilia-Romagna (14,3 euro/m2). Le regioni più economiche sono, invece, Molise e Umbria (7,3 euro/m2).