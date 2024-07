Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

finanziario

sanitario

materiali

energia

Apple

IBM

JP Morgan

Visa

Verizon Communication

Nike

Caterpillar

Cisco Systems

Tesla Motors

Sirius XM Radio

ON Semiconductor

Copart

CrowdStrike Holdings

Regeneron Pharmaceuticals

DoorDash

Biogen

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 5.487 punti. Poco sopra la parità il(+0,52%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,28%).L'attenzione degli investitori è concentrata sugli interventi dei banchieri Christine Lagarde e Jerome Powell, al forum delle banche centrali di Sintra organizzato dalla BCE. Il presidente dell'Eurotower ha fatto sapere che il prossimo taglio dei tassi dovrebbe essere valutato a settembre, mentre a luglio non ci sarà alcuna novità; mentre il numero uno della Fed ha confermato la linea attendista della banca centrale americana.Intanto, il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee, ha affermato durante un'intervista a Bloomberg TV di ritenere che "siamo sulla strada verso un'inflazione del 2%" e che "se si mantengono i tassi dove sono mentre l'inflazione scende, si sta inasprendo, quindi dovresti farlo per decisione, non per impostazione predefinita".Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,35%) e(+0,45%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,71%),(-0,58%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+1,09%),(+0,78%),(+0,66%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,44%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Al top tra i, si posizionano(+9,00%),(+5,56%),(+3,87%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Calo deciso per, che segna un -2,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,03%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 63,82K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 156K unità; preced. 152K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -76 Mld $; preced. -74,6 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 54,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,1 punti; preced. 54,8 punti).