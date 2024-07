Wall Street poco mossa, focus sulle parole di Powell

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 39.159 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.470 punti. Sulla parità il(0%); poco sotto la parità l'(-0,23%). La settimana ha un giorno in meno di contrattazioni per la(giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti). L'ottava avrà il suo culmine nella giornata di venerdì, quando sarà diffuso il rapporto sull'occupazione.Oggi invece l'attenzione è sul, un sondaggio condotto dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti per aiutare a misurare i posti di lavoro vacanti. Raccoglie dati dai datori di lavoro sull'occupazione delle loro imprese, sulle opportunità di lavoro, sulle assunzioni e sulle separazioni.Gli investitori guardano con attenzione alle parole del presidente della Fed,, durante il(BCE) a, in Portogallo. Powell discute di politica monetaria insieme a Christine Lagarde della BCE e Roberto Campos Neto della Banca centrale del Brasile.Intanto, il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, ha affermato durante un'intervista a Bloomberg TV di ritenere che "siamo sulla strada verso un'inflazione del 2%" e che "se si mantengono i tassi dove sono mentre l'inflazione scende, si sta inasprendo, quindi dovresti".Sul fronte degliha annunciato di aver prodotto 410.831 auto e averne consegnate 443.956 (-4,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e un +14,8% rispetto al trimestre precedente) nel secondo trimestre del 2024;ha detto di aver stipulato un accordo provvisorio per l'acquisto di 100 motori elettrici a idrogeno dal produttore di motori ZeroAvia.