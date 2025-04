Wall Street incerta con scontro Trump-Powell. UnitedHealth pesa sul Dow Jones

Eli Lilly

(Teleborsa) -, dopo che il, per la lentezza nel tagliare i tassi di interesse. Trump ha affermato che la fine di Powell "non può arrivare abbastanza presto", sostenendo che la banca centrale statunitense avrebbe dovuto abbassare i tassi di interesse già quest'anno e, in ogni caso, dovrebbe farlo ora. Non è chiaro se intendesse riferirsi alla fine programmata del mandato di Powell (l'anno prossimo) o se Trump stesse cercando di rimuovere Powell dalla carica di presidente.Ieri, Powell ha indicato di adottare un, respingendo le speranze che la banca centrale agisse rapidamente per placare i timori degli investitori.Prima della campanella, sulè emerso che l'attività manifatturiera nella regione di Philadelphia è diminuita drasticamente ad aprile, mentre le richieste di sussidio di disoccupazione nell'ultima settimana sono state 215.000, mentre gli analisti si aspettavano 225.000 richieste.Sul fronte degliha ottenuto risultati positivi nella sperimentazione di una pillola dimagrante, mentreha rilasciato risultati del primo trimestre della compagnia assicurativa inferiori alle stime.Guardando ai, ilaccusa una discesa dell'1,30%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.285 punti. Sulla parità il(+0,12%); sulla stessa linea, senza direzione l'(+0,12%).