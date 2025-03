Borse europee deboli, Piazza Affari inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Le contrattazioni oltreoceano proseguono all'insegna dell'euforia, l', che balza dell'1,56%.Gli investitori guardano all'avvio dei dazi annunciati dal presidente Trump (il 2 aprile) e alla tornata di dati macroeconomici in attesa della nuova reportistica societaria. In particolare, l'indagine PMI di S&P Global e Hamburg Commercial Bank ha mostrato che, a marzo, l'attività delle imprese della zona euro ha registrato la crescita più rapida degli ultimi sette mesi, sostenuta da un allentamento della contrazione del settore manifatturiero nonostante una crescita dei servizi più lenta.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,079. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,09%, a 69,03 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.973 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 41.233 punti, sui livelli della vigilia.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 24/03/2025 è stato pari a 3,03 miliardi di euro, in calo di 3.547,8 milioni di euro, rispetto ai 6,58 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,89 miliardi di azioni, rispetto ai 0,96 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,12%),(+2,06%),(+1,95%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.di Milano,(+4,66%),(+4,37%),(+2,67%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,23%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,12%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,94%.