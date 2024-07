Sostravel.com, vendite "travel" e ricavi da "servizi al passeggero" in crescita nel semestre

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon un, pari a 16.442.877 euro, in aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato si riferisce al valore totale in euro, generalmente comprensivo di tasse e commissioni, di tutti i servizi di viaggio prenotati dai clienti sulle piattaforme e sulle App, al netto delle cancellazioni.Il GBV segna unper la società, registrando un CAGR pari al 17.81% nel confronto con il medesimo periodo (1 gennaio-30 giugno) degli anni 2022, 2023 e 2024.Lenel periodo 1 gennaio-30 giugno 2024 sono state pari a 523.123 euro, rispetto a 460.149 euro dello stesso periodo del 2023 (in crescita del 13,7%), e a 236.010 euro del 2022, grazie agli accordi B2B con Costa Crociere, ACI BlueTeam e Welfare, Gruppo Zucchetti, che si sommano alla distribuzione negli aeroporti, grazie all'accordo commerciale con TraWell Co. Il CAGR registrato dalla Business Unit Servizi ai Passeggeri considerando i primi semestri 1H2022-1H23-1H24 è pari al 48,88%.del primo semestre dell'anno - ha commentato l'- Il Gross Booking Value in continua crescita dimostra che il brand amare.travel sta avendo successo, che i clienti sono soddisfatti e prenotano le vacanze con noi in maniera ricorrente. Siamo anche soddisfatti dei risultati raggiunti dalla business unit dei servizi ai passeggeri, che sta crescendo bene, servendo un numero di clienti corporate e viaggiatori sempre maggiore. Ci auguriamo che la stagione estiva continui forte e di consolidare questi risultati".