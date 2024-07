Wall Street chiude su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude su nuovi record il listino USA, dopo i massimi storici per S&P e Nasdaq raggiunti la vigilia. Ilsi attesta sui valori di ieri a 39.308 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 5.537 punti. In denaro il(+0,87%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,67%).Oggi il mercato americano ha chiuso in anticipo e domani rimarrà chiuso per festeggiare il Giorno dell'Indipendenza.Sul fronte macroeconomico, i numeri sul mercato del lavoro (richieste di sussidi e i posti di lavoro nel settore privato aumentati meno delle stime), rafforzano le speranze tra gli addetti ai lavori che emergano maggiori indicazioni sui prossimi tagli dei tassi, nella riunione di luglio della Fed, alla luce anche del report ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo.Intanto, dal Forum BCE di Sintra, in Portogallo, il Presidente della banca centrale americana, Jerome Powell ha ribadito la cautela sulle prossime sforbiciate al costo del denaro, ma si è detto soddisfatto di come l’inflazione abbia ripreso a scendere dopo il rimbalzo di inizio anno. Gli analisti leggono queste parole come un segnale che la Fed sia pronta a intervenire forse già a settembre. Indicazioni in tal senso potrebbero arrivare, in serata, dalla pubblicazione dei verbali Fomc, della riunione di giugno.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,48%),(+0,81%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -0,73%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,80%),(+0,91%),(+0,91%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,46%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+13,87%),(+6,54%),(+4,57%) e(+4,33%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'2,00%.scende dell'1,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 63,82K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 163K unità; preced. 157K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -76,3 Mld $; preced. -74,5 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 234K unità)15:45: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 54,5 punti).