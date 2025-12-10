gAIn360 ammessa a EGM PRO: raccolti 1,8 milioni e flottante al 13,37%

(Teleborsa) -, società specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management, ha reso noto cheha disposto l’ammissione alledelle azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, con avvio previsto perL’ammissione segue il collocamento di, riservate a investitori istituzionali e professionali, a un prezzo di, per una raccolta complessiva die una capitalizzazione iniziale prevista di. Il flottante post quotazione sarà pari al 13,37% del capitale, rappresentato da 819.000 azioni, sottoscritte in prevalenza (circa il 12,40%) da investitori istituzionali italiani ed esteri.Al collocamento hanno partecipato anche la signora, coniuge del Presidente Edoardo Narduzzi (371.000 azioni), e Masada, riferibile a un trust intestato a(245.000 azioni), a conferma – si sottolinea – dell’impegno degli azionisti di riferimento., Presidente, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi della quotazione nel mercato EGM PRO, un passaggio che rappresenta un momento decisivo per la nostra crescita. Il capitale raccolto e la fiducia dimostrata dagli investitori, in larga parte istituzionali, confermano la solidità della nostra visione e del nostro modello di business. Il nostro SaaS AI-driven, posizionato in tre mercati globali in rapida espansione, offre una piattaforma unica per gli operatori del wealth management. I nostri asset distintivi - verticalità, scalabilità e innovazione - ci permettono di rispondere con efficacia alle nuove esigenze del settore. Questa quotazione ci offre ulteriore slancio per investire in expertise e tecnologia, ampliare la nostra presenza sul mercato e consolidare il ruolo di gAIn360 come riferimento nella trasformazione FinTech".Il CFO e Investor Relator,, ha aggiunto: "La quotazione di gAIn360 rappresenta la conferma della solidità della nostra visione di business e della strategia finanziaria e industriale che abbiamo perseguito con determinazione. Il percorso che ci ha portato fino a questo traguardo è stato guidato da scelte rigorose, investimenti mirati e una gestione attenta delle risorse. Il risultato ottenuto, unito alla fiducia espressa dal mercato, dimostra la capacità della nostra azienda di generare valore sostenibile e di crescere in modo strutturato. Con la quotazione rafforziamo la nostra posizione e disponiamo di nuovi mezzi per accelerare il nostro sviluppo".L’operazione prevede inoltre l’emissione di 1, nel rapporto di 1 Warrant per ogni azione sottoscritta, esercitabili nel rapporto di 1 azione di compendio per 1 Warrant. Alle azioni è attribuito il codice ISIN IT0005672461 (ticker GAIN) e ai Warrant il codice ISIN IT0005672602 (ticker WGAIN). Il 5 dicembre 2025 il CdA ha nominato Alessandro Leone Investor Relations Manager.