Telmes verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 4,7 milioni di euro

(Teleborsa) -, società pugliese attiva nel settore delle soluzioni per la gestione elettrica, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi 4,73 milioni di euro (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe e in base alle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni), dopo aver1,3 milioni di euro (di cui 1,1 milioni di euro in aumento di capitale e 194 mila euro rinveniente dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe, la capitalizzazione sarebbe di 4,92 milioni di euro.Ildi collocamento è stato pari a 1,75 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,75-2,60 euro per azione). Ilè 23,38% (prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe ed escluse le azioni a voto plurimo).Ilè composto da: Massimo De Stefano (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Gaetano Cafagna (Consigliere); Renato Fimiani (Consigliere); Angelica De Stefano (Consigliere); Pietro Marzano (Consigliere Indipendente).Oltre ad azioni ordinari e warrant, sono presenti 225.000(5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Massimo De Stefano, Renato Fimiani e Gaetano Cafagna convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'(% diritti di voto, % azioni ordinarie) è composto da: Massimo De Stefano al 30,45% e 27,72%; Gaetano Cafagna al 30,45% e 27,72%; Renato Fimiani al 21,40% e 19,48%; Giuseppe De Benedictis all'1,20% e 1,70%; mercato al 16,51% e 23,38%.L'ammissione su(EGM) è prevista oggi, 16 dicembre dicembre 2025, con il. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Il core business della società, costituita nel 2004 e con sede a Modugno (BA), è. Inoltre, attraverso la controllata Temeco, il gruppo si occupa della progettazione e realizzazione di impianti elettromeccanici ad uso residenziale ed industriale e delle energie rinnovabili. Al 31 dicembre 2024 il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 9 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2025 pari a 4,5 milioni di euro. I ricavi sono stati generati interamente in Italia. Le 4 linee di ricavo hanno generato al 31 dicembre 2024 ricavi pari a 5,6 milioni di euro Electrical Boards (2,9 milioni al 30 giugno 2025), 3 milioni di euro Mainteinance & Tecnological Plants (1,3 milioni al 30 giugno 2025), 0,2 milioni di euro Software & Engineering (0,1 milioni al 30 giugno 2025) e 0,2 milioni di euro Renewable Energy (0,2 milioni al 30 giugno 2025).