Poco mossa la Borsa americana dopo i dati sull'occupazione

Macy's

Glencore

Teck Resources

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -(mercoledì ha chiuso prima e giovedì è stata chiusa per l'Independence Day del 4 luglio), con nuovi dati macroeconomici che hanno indicato che l'occupazione negli Stati Uniti è rallentata a un ritmo ancora salutare a giugno. In ogni caso, S&P 500 e Nasdaq sono sulla buona strada per chiudere la settimana in positivo, ai massimi storici.Second il rapporto del Dipartimento del Lavoro , diffuso prima della campanella, l'è aumentata di 206.000 unità nel mese di giugno, superiore all'aumento previsto dal mercato di 191.000 unità. Tuttavia, i numeri di maggio sono stati rivisti nettamente al ribasso da 272.000 a 218.000. Inoltre, il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, mentre si prevedeva sarebbe rimasto invariato al 4%.Questi dati sono attentamente analizzati per capire i possibili effetti sulla politica monetaria. Dopo la pubblicazione del report, le probabilità di unsono salite al 74% dal 62% della settimana scorsa, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.Intanto, il presidente della Fed Bank di New York,, ha affermato che, sebbene l'inflazione si sia recentemente raffreddata verso l'obiettivo del 2% della Fed, i banchieri sono ancora a una certa distanza dal loro obiettivo.Tra i, occhi puntati su, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che Arkhouse Management e Brigade Capital Management hanno aumentato la loro offerta di buyout a circa 6,9 miliardi di dollari; il Canada ha invece approvato l'acquisizione per 6,9 miliardi di dollari da parte didelle attività di carbone metallurgico di, mentre quest'ultima ha annunciato un buyback da 2 miliardi di dollari.Guardando ai, ilche si ferma a 39.251 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 5.542 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,38%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,24%).