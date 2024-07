S&P-500 e Nasdaq in rialzo, investitori valutano dati sull'occupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -(mercoledì Wall Street ha chiuso prima e giovedì è stata chiusa per l'Independence Day del 4 luglio), con nuovi dati macroeconomici che hanno indicato che l'occupazione negli Stati Uniti è rallentata a un ritmo ancora salutare a giugno.Secondo il rapporto del Dipartimento del Lavoro , diffuso prima della campanella, l'è aumentata di 206.000 unità nel mese di giugno, superiore all'aumento previsto dal mercato di 191.000 unità. Tuttavia, i numeri di maggio sono stati rivisti nettamente al ribasso da 272.000 a 218.000. Inoltre, il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, mentre si prevedeva sarebbe rimasto invariato al 4%.Questi dati sono attentamente analizzati per capire i possibili effetti sulla politica monetaria. Dopo la pubblicazione del report, le probabilità di unsono salite al 74% dal 62% della settimana scorsa, secondo lo strumento FedWatch del CME Group.Intanto, il presidente della Fed Bank di New York,, ha affermato che, sebbene l'inflazione si sia recentemente raffreddata verso l'obiettivo del 2% della Fed, i banchieri sono ancora a una certa distanza dal loro obiettivo.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.243 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 5.554 punti. In denaro il(+0,84%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,57%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,10%),(+0,60%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,61%),(-0,69%) e(-0,60%).Tra i(+2,41%),(+1,48%),(+1,29%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,82%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,77%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,37%),(+4,22%),(+4,07%) e(+3,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,78%.scende dell'1,52%.