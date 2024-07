Bifire, operativo il quarto stabilimento a Seregno

Bifire

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, haLo stabilimento, che si va ad aggiungere a quelli di Desio, Paderno Dugnano e Varedo, ha una superficie di oltre 12mila mq ed è, una lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato totalmente ignifuga, con possibilità di variare le dimensioni su misura per il cliente e perciò incontrando le esigenze dei mercati DACH.In coerenza con l'obiettivo dinel mercato rappresentato da, lo scorso febbraio Bifire ha aperto una filiale commerciale a Monaco di Baviera al fine di sviluppare l'attività sul territorio in maniera più efficace."Siamo lieti di comunicare al mercato l'avvio della piena operatività del nostro quarto stabilimento, dedicato alla produzione della lastra AQUAFIRE - ha commentato l'- Per Bifire il plant di Seregno è strategico in quanto punta a soddisfare le esigenze del mercato DACH dove abbiamo intenzione di incrementare la nostra quota di mercato in maniera significativa nei prossimi anni"."In particolare, il nuovo impianto presenta un'importante novità, infatti verrà prodotto AQUAFIRE in maniera totalmente ecologica, in quanto il processo di produzione prevede il totale riutilizzo di scarti - ha aggiunto - Questo rafforza ulteriormente l'impegno della società sul fronte della sostenibilità e dei principi ESG. Con questo importante passo Bifire ancora una volta realizza e".