NewPrinces acquista per 120 milioni di euro asset di Kraft Heinz. Plasmon torna italiana

NewPrinces

(Teleborsa) -(ex Newlat Food), gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto undi recente costituzione, nella quale saranno conferite le attività attualmente svolte dalla venditrice relative alla produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotti alimentari per l'infanzia e alimenti a fini medici speciali e nutrizione specialistica. L'accordo prevede l'acquisizione dello storico, attivo nella produzione di alimenti per l'infanzia e prodotti nutrizionali specialistici e dei marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba.Lo stabilimento di Latinae produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano a marchio Plasmon. Le attività industriali e operative - inclusi lo stabilimento e il personale - proseguiranno regolarmente sotto la nuova proprietà, senza soluzione di continuità. Inoltre, il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato UK in virtù di un accordo di co-packing.L'operazione rappresenta un'importante tappa strategica per NewPrinces,con l'acquisizione dello stabilimento di Ozzano Taro (PR) da Kraft Heinz."Questa acquisizione è motivo di grande orgoglio ed emozione - ha commentatodi NewPrinces - Riportare in Italia marchi iconici come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba concretizza una visione che perseguiamo da anni: costruire una multinazionale italiana capace di dare nuova vita a brand amati, profondamente radicati nell'identità del nostro Paese. Con questa operazione rinnoviamo il nostro impegno verso l'Italia e verso l'eccellenza della sua industria alimentare".Al closing la società acquisirà il 100% del capitale sociale del Target. L', su base cash free e debt free. L'operazione sarà corrisposta in denaro. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la seconda metà del 2025, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste. Il target ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro al 31 dicembre 2024, con un EBITDA di 17 milioni di euro e un NWC positivo pari a 25 milioni di euro, incluso nell'EV.