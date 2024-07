Borse europee aprono caute in attesa dati inflazione e Fed

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Saipem

TIM

Interpump

Banco BPM

Iveco

Banca Popolare di Sondrio

Campari

Acea

Philogen

Ariston Holding

Cembre

Piaggio

Fincantieri

Maire Tecnimont

Intercos

(Teleborsa) -, che si collocano poco sopra i livelli della vigilia, mentre appare tentennante Parigi, sulle incertezze relative alla situazione politica post-elettorale.La cautela prevale anche in vista dei, in uscita nei prossimi giorni, e della: la seconda giornata potrebbe chiarire meglio le prossime mosse della banca centrale dopo che il Presidente ieri non si è sbottonato molto al riguardo ed ha parlato perlopiù di una crescita che rallenta.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,082. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,48%) si attesta su 81,02 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +137 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,90%.poco mossa, che mostra un +0,12%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,23%, dimessa, che riporta un moderato -0,14%., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.924 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 36.151 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%); guadagni frazionali per il(+0,28%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,43%, galvanizzata ancora daidopo l’acquisizione di Encore.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,88%.avanza dell'1,68%dopo esser statacon un miglioramento del rating.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,17%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1,23%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Incerta, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,80%),(+1,97%),(+1,91%) e(+1,42%).La peggiore fra le Mid-Cap è, che cede il 2,88%.scende dell'1,56%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,44%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.