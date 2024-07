I mercati europei chiudono in rialzo, a Milano rally di TIM e Saipem

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli investitori continuano a valutare le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha riconosciuto progressi nella lotta all'inflazione, pur ribadendo un approccio cauto. ha sottolineato che i recenti dati segnalano ulteriori modesti progressi sul rientro del sentiero d'inflazione ma che saranno necessarie ulteriori nuove conferme in questo senso per alimentare la fiducia della Fed, con gli investitori che guarderanno quindi con attenzione alla pubblicazione delIn area euro il calendario macroeconomico odierno è stato scaro: l'unico dato è arrivato dall', dove la è rimbalzata più del previsto a maggio, di 0,5% m/m, dopo il calo di -1% registrato ad aprile, con il dato che ha superato le attese di consenso che puntavano ad una stabilità.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,083. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,66%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,16%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +134 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,94%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,66%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,86%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,30% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 36.536 punti. Leggermente positivo il(+0,57%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,62%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,01 miliardi di euro, in calo del 6,49%, rispetto ai 2,15 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,61 miliardi di azioni, rispetto ai 0,37 miliardi precedenti.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,86% (dopo il miglioramento del rating di due notch a "BB" da parte di). Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,21% (dopo la conferma del giudizio Overweight da parte di). Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,43%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,89%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,73%.Tra i(+3,75%),(+3,06%),(+2,66%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,26%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,36%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,17%.