Seduta positiva per le Borse europee, a Milano spiccano Prysmian e settore finanziario

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,63%. I mercati rimangono; dopo una prima distensione riguardo all'allentamento della scadenza del 9 luglio fino a inizio agosto, le tensioni su tale fronte sono tornate ad aumentare in scia alla decisione di imporre tariffe sulle importazioni di rame e di prodotti farmaceutici.L'per raggiungere un accordo, ma Bruxelles si sta preparando a ogni scenario, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Ci atteniamo ai nostri principi, difendiamo i nostri interessi, continuiamo a lavorare in buona fede e ci prepariamo a ogni scenario", ha detto al Parlamento europeo.Oggi non sono in calendario dati macroeconomici di rilievo per l'UE, mentre stasera ladi politica monetaria, che potrebbero fornire indizi sull'evoluzione dei tassi di interesse nel resto dell'anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,171. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +85 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,45%.in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,58%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e buona performance per, che cresce dell'1,40%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,45%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 43.299 punti. Sale il(+1,05%); come pure, in moderato rialzo il(+0,28%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,80%),(+4,00%),(+3,46%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%.del FTSE MidCap,(+5,90%),(+4,44%),(+3,57%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,69%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,03%.