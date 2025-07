Brillante Piazza Affari, volano Stellantis e Iveco

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'La notizia dell'accordo trariaccende le speranze di un accordo con Washington anche per. A Piazza Affari in rallyche approfittano della fiducia degli investitori per un'intesa tra Ue e Usa. Nell'accordo con Tokyo, infatti, l'amministrazione Trump ha garantito che la tariffa del 15% si estenderà anche alOcchi puntati anche sulla riunione del consiglio direttivo dellache si terrà domani, 24 luglio. Dopo otto tagli le attese sono questa volta per un mantenimento deiattuali.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.389,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,37%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,18% a quota +84 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,36%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,83%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,42%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,37%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,33% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,29%.In rialzo il(+0,75%); sulla stessa linea, sale il(+0,96%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+9,14%).Ottima performance per, che registra un progresso del 7,27%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,20%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,63%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,47%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,06%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,55%),(+5,21%),(+5,08%) e(+3,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,85%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,48%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,43%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,16%.