Borse europee sui livelli precedenti. A Milano bene Mediolanum

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca Mediolanum

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Unipol

Moncler

ERG

Campari

Prysmian

Moltiply Group

Philogen

Banca Generali

Cementir

Carel Industries

Ferragamo

El.En

Ariston Holding

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli investitori guardano all'e allain attesa della nuova reportistica societaria. In particolare, l'indagine PMI di S&P Global e Hamburg Commercial Bank ha mostrato che a marzo l'attività delle imprese della zona euro ha registrato la crescita più rapida degli ultimi sette mesi, sostenuta da un allentamento della contrazione del settore manifatturiero nonostante una crescita dei servizi più lenta.Sul fronte geopolitico,volte a mettere in sicurezza le strutture energetiche e le infrastrutture critiche. Nonostante l'ottimismo degli Stati Uniti, sia l'Ucraina che la Russia hanno segnalato attacchi notturni, evidenziando la natura fragile del cessate il fuoco proposto di 30 giorni.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,083. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 3.027,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,63%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +106 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rsi attesta al 3,83%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e poco mosso, che mostra un -0,15%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 38.975 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 41.237 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,15%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(+0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,39%),(+1,13%),(+1,13%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,82%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,21%.Tra i(+2,45%),(+2,41%),(+1,93%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,24%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,94%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,85%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,36%.