In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) -, dove persiste incertezza sugli scontri commerciali dopo i nuovi dazi dell'amministrazione USA. Dal 2 aprile tutte le auto prodotte fuori dal territorio statunitense saranno gravate da un dazio del 25%. Le tariffe, che vanno ad aggiungersi a quelle già annunciate, hanno innescato la risposta delle autorità UE : la lista delle contromisure sarà ben selezionata.Sul fronte macroeconomico, gli occhi degli investitori sono puntati sull’con l’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE), preferito dalla Fed per orientare la linea di politica monetaria. Intanto in UE, si raffredda l'inflazione in Spagna e, in Francia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,078. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.071,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 69,8 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.tentenna, che cede lo 0,53%, senza slancioche negozia con un +0,16%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,41%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,25%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 41.269 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,78%),(+2,19%),(+2,09%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%. Sotto pressione anche, con un forte ribasso del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,78%.Tra i(+2,06%),(+1,21%),(+1,03%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,32%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,01%.