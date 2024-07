Pioggia di acquisti a Wall Street, S&P-500 e Nasdaq su nuovi record

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dell'1,09% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni (la settima di fila) per l', che termina la giornata a 5.634 punti, per la prima volta nella storia sopra quota 5.600 punti. Positivo il(+1,09%), anch'esso su nuovi record; sulla stessa linea, in denaro l'(+1,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,63%),(+1,34%) e(+0,98%).Questi rialzo precedono un, che potrebbe contribuire a consolidare le aspettative per un taglio dei tassi a settembre.del Dow Jones,(+2,10%),(+1,99%),(+1,99%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,92%.(+6,08%),(+4,36%),(+4,23%) e(+4,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,96%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 236K unità; preced. 238K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67 punti; preced. 68,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. -6 punti).