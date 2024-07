Biogenera, raccolti 1,6 milioni di euro con equity crowdfunding. Ora la quotazione a Parigi

(Teleborsa) -, società italiana che opera nel settore delle biotecnologie farmaceutiche, hadove ha raccolto 1.587.640 euro da oltre 500 investitori che hanno creduto nel progetto.L'azienda biotech ha, una piattaforma unica e proprietaria per una nuova era di farmaci personalizzati a DNA brevettati per il trattamento di malattie incurabili. Biogenera conta su un team multidisciplinare di ricercatori e professionisti e collabora a stretto contatto con Università ed altri player nel settore farmaceutico. I suoi fondatori, Roberto Tonelli e Andrea Pession, hanno una lunga carriera come ricercatori e professori con una comprovata esperienza in farmacologia e oncologia.Biogenera, ad oggi, possiede unapprovati a titolo definitivo in grado di coprire 45 nazioni a livello internazionale; inoltre sono state ottenute le designazioni di Farmaco Orfano dalle agenzie regolatorie del farmaco europea (EMA) ed USA (FDA).La raccolta di capitali sotto forma di equity crowdfundingmulti-centrico di Fase 1 del farmaco anti-tumorale BGA002 per il tumori pediatrici aggressivi in vari paesi europei e negli USA.La società è, inoltre, nella, il mercato europeo più rilevante per le società biotech, con lo sbarco sul listino previsto entro l'anno.Visto il successo della campagna su Mamacrowd, si legge in una nota, Biogenera ha deciso di(per un tempo limitato e fino alla quotazione in borsa) laalle stesse condizioni.