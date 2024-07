Wall Street mista: Dow in rialzo, Nasdaq in rosso con tech e chip

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, dopo indiscrezioni per possibili restrizioni più severe sulla fornitura di tecnologia avanzata alla Cina e i commenti su Taiwan del candidato presidenziale repubblicano Donald Trump. Il Dow è in controtendenza, balzando ai massimi storici.Scendendo nei dettagli, Bloomberg ha scritto che l'sta valutando la possibilità di utilizzare le restrizioni commerciali più severe disponibili se le aziende, tra cui ASML, continuano a concedere alla Cina l'accesso alla tecnologia avanzata dei semiconduttori. Nel frattempo, una posizione anti-cinese è in cima all'agenda del, che in un' intervista con Bloomberg Businessweek si è chiesto se gli Stati Uniti abbiano il dovere di difendere Taiwan, importante centro di produzione di chip.Sul, la produzione industriale e manifatturiera negli Stati Uniti è aumentata più delle attese nel mese di giugno; inoltre, sono cresciuti più delle previsioni i i nuovi cantieri avviati e i permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti; infine, sono tornate a crescere le domande di mutuo negli Stati Uniti nell'ultima settimana.Per quanto riguarda leha abbassato la guidance sull'EPS per l'intero anno 2024 per riflettere i costi associati alle recenti acquisizioni;ha registrato un calo dell'utile nel secondo trimestre, anche per una discesa dell'NII.Guardando aidi Wall Street, ilè in rialzo dello 0,55%, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso, mentre, al contrario, giornata negativa per l', che continua la seduta a 5.595 punti, in calo dell'1,27%. Depresso il(-2,62%); come pure, in discesa l'(-1,46%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,41%),(+0,98%) e(+0,65%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,48%),(-1,90%) e(-1,76%).Al top tra i(+3,93%),(+3,80%),(+2,29%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,73%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,41%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,07%),(+3,25%),(+2,90%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,80%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,96%. Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,77%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,36%.