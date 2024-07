ABB, margine EBITA operativo al massimo storico nel secondo trimestre

ABB

(Teleborsa) - Il gruppo ingegneristico svizzeroha chiuso ildel 2024 conpari a 8.435 milioni di dollari, con un calo del 3% su base annua (0% comparabile). Sia nel settore dell'Elettrificazione che in quello dell'Automazione dei Processi è stata registrata una forte crescita degli ordini; ciò è stato tuttavia controbilanciato dalla debolezza soprattutto nel settore Machine Automation e nel settore della mobilità elettrica., pari a 8.239 milioni di dollari, sono aumentati dell'1% (4% comparabile), trainati principalmente dai volumi, ma anche dall'andamento positivo dei prezzi. L'è migliorato del 10% su base annua raggiungendo 1.564 milioni di dollari e ilè aumentato di 150 punti base raggiungendo un nuovo massimo storico del 19,0%.L'attribuibile ad ABB è stato di 1.096 milioni di dollari, con un aumento del 21% rispetto allo scorso anno, grazie al miglioramento delle prestazioni operative, al contributo dell'utile finanziario netto e all'aliquota fiscale più bassa."Nel secondo trimestre, la domanda è stata solida e il margine EBITA operativo ha raggiunto il livello massimo storico del 19% - ha commentato il- Sono fiducioso che ABB continuerà a fornire valore per gli azionisti a lungo termine in linea con i suoi obiettivi mentre Morten Wierod assumerà la carica di CEO il mese prossimo".Neldel 2024, ABB prevede un tasso di crescita sequenziale più elevato dei ricavi comparabili e un margine EBITA operativo pari a circa il 18,5%, o leggermente inferiore. Per l', prevede una crescita positiva dei ricavi book-to-bill e comparabili di circa il 5% e un margine EBITA operativo di circa il 18%.