Il Nasdaq rimbalza dopo il tonfo dei chip, attesa per trimestrale Netflix

(Teleborsa) -. La volontà dell'amministrazione Biden di imporre severi divieti alle esportazioni di tecnologia avanzata, soprattutto nel campo dei semiconduttori in Cina, ha frenato la propensione al rischio degli investitori, che comunque sembrano stiamo apportando una rotazione ai portafogli, vista la salita del Dow su nuovi record.A migliorare il mood sono oggi anche idi(TSMC), con il più grande produttore dia contratto del mondo che ha registrato un aumento del 36% nell'utile netto del secondo trimestre.Sempre sul fronte della, c'è attesa per i risultati di, che saranno diffusi dal colosso dello streaming dopo la chiusura del mercato questa sera.Tra le altre notizie,avrebbe esplorato unin, secondo quanto ha riferito il Financial Times.Sul fronte macroeconomico, lesono aumentate di 20.000 unità a quota 243.000 nella settimana terminata il 13 luglio, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro . Inoltre, è migliorata l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia.Intanto, laha, come previsto, e non ha dato indicazioni sulla sua prossima mossa, con le decisioni che saranno prese riunione per riunione in base all'evoluzione dei dati macroeconomici. "Sebbene alcune misure dell’inflazione di fondo siano aumentate lievemente a maggio a causa di fattori una tantum, per la maggior parte sono rimaste stabili o sono diminuite leggermente a giugno", è stato fatto notare nello statement.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 41.149 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.601 punti (+0,22%). In frazionale progresso il(+0,55%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,35%).