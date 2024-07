Wall Street naviga in rosso al giro di boa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

finanziario

informatica

Intel

Caterpillar

Chevron

Travelers Company

JP Morgan

Merck

Goldman Sachs

Amazon

Cintas Corporation

Warner Bros Discovery

Intel

Tesla Motors

Sirius XM Radio

CrowdStrike Holdings

Cadence Design Systems

IDEXX Laboratories

(Teleborsa) -, nonostante la partenza sostenuta dei titoli tecnologici. Ad infiammare il sentiment in avvio avevano contribuiti i conti della big taiwanese dei semiconduttori TSMC, che ha visto crescere l'utile del 34%. Spunti selettivi fra le Blue-Chips americane.Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono aumentate più del previsto a quota 243.000 unità, mentre l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia ha dato segnali positivi. Migliore delle attese anche il leading indicator.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 40.923 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sei guadagni consecutivi, iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.563 punti. In frazionale calo il(-0,38%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,51%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,66%),(-0,56%) e(-0,48%).Al top tra i(+3,48%),(+1,50%),(+1,18%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,26%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,93%),(+5,29%),(+3,48%) e(+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,97%.Scende, con un ribasso del 4,21%.Crolla, con una flessione del 4,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,07%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PhillyFed (atteso 2,7 punti; preced. 1,3 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 229K unità; preced. 223K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,4%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4,11 Mln unità).