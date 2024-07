In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo il fallito tentativo di rimbalzo dei tech. Dati economici contrastanti non sono riusciti a dare linfa al mercato. Ilchiude in calo (-1,29%) e si attesta su 40.665 punti in chiusura, troncando così la scia rialzista sostenuta da sei guadagni consecutivi, iniziata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.545 punti. Leggermente negativo il(-0,48%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-0,78%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,29%),(-1,28%) e(-1,28%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,18%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,18%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,49%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,44%),(+3,07%),(+2,91%) e(+2,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,95%.Crolla, con una flessione del 6,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,14%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4,11 Mln unità)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,6 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,8 punti)15:45: PMI servizi (preced. 55,3 punti)16:00: Vendita case nuove (preced. 619K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale.