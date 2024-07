Wall Street rimbalza dopo il dato del PIL. Corre IBM

Tesla

(Teleborsa) -(Nasdaq ed S&P-500 con la peggiore sessione dal 2022) a causa dei risultati trimestrali deludenti di(Google), con gli investitori che iniziano a esprimere una maggiore cautela sull'intelligenza artificiale. La seduta di oggi è influenza ancora dalle, ma anche daiarrivati prima della campanella.In particolare, la ha accelerato più del previsto nel secondo trimestre, dimostrando che la domanda dei consumatori sta resistendo nonostante i tassi alti, e rafforzando i timori per una Fed hawkish più a lungo. Il prodotto interno lordo (PIL) è infatti aumentato del 2,8%, contro una crescita del 2% attesa dagli analisti e rispetto al +1,4% del trimestre precedente.Una sorpresa negativa è invece arrivata daglinel mese di giugno, che hanno evidenziato una diminuzione del 6,6% su base mensile dopo il +0,1% del mese precedente e contro stime per una crescita dello 0,3%. Quasi in linea con le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione, che sono scese a 235 mila unità.Per quanto riguarda iha segnalato un aumento dei booking per la sua attività di intelligenza artificiale;ha tagliato le sue prospettive sugli utili annuali;ha ridotto le previsioni di profitto annuale;ha registrato un secondo trimestre sopra le attese; Ford Motor ha deluso le attese per l'aumento dei costi di riparazione.Guardando ai, , il listino USA mostra un guadagno dell'1,22% sul; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,95%. Positivo il(+0,73%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,83%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,03%),(+1,48%) e(+1,42%).Tra i(+6,27%),(+4,58%),(+3,10%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.(+7,96%),(+7,38%),(+6,75%) e(+5,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,22%. Crolla, con una flessione del 5,08%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,09%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,81%.