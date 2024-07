Ue, procedura deficit eccessivo avviata per Italia e altri 6 paesi

(Teleborsa) - Via libera finale delall'e di altri sei Paesi membri:Lo rende noto lo stesso Consiglio Ue dopo aver adottato le decisioni tramite procedura scritta. È stata inoltre stabilito che la Romania, sottoposta alla procedura per deficit eccessivo dal 2020, non ha adottato misure efficaci per correggere il proprio deficit e pertanto la procedura dovrebbe rimanere aperta.Labasata sul deficit mira a garantire che tutti gli Stati membri tornino o mantengano la disciplina nei bilanci dei propri governi ed evitino di accumulare deficit eccessivi. In definitiva, l'obiettivo è mantenere un basso debito pubblico o ridurre un debito elevato a livelli sostenibili. Gli Stati membri devono rispettare la disciplina di bilancio sulla base di criteri e valori di riferimento stabiliti nei trattati dell'UE: il loro deficit non deve superare il 3% del loro prodotto interno lordo (PIL) e il loro debito non deve superare il 60% del loro PIL. Tutti gli Stati membri devono rispettare questi valori di riferimento del trattato. Se si verifica un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, l'obiettivo dellaè di sollecitarne la correzione sottoponendo gli Stati membri a une fornendo loro raccomandazioni affinché adottino misure efficaci per correggere il disavanzo.Verso la fine dell'anno, il Consiglio sarà invitato ad adottare, su raccomandazione della Commissione,affinché adottino misure efficaci per correggere il loro disavanzo entro un determinato periodo di tempo. Le raccomandazioni possono contenere un, espresso in termini numerici, e una scadenza. La Commissione dovrebbe presentare raccomandazioni per le raccomandazioni del Consiglio intorno a novembre, nello stesso momento in cui intende presentare il pacchetto autunnale del semestre europeo.Quest'anno, eccezionalmente, la tempistica delle raccomandazioni agli Stati membri nella procedura per il disavanzo eccessivo affinché adottino misure efficaci sarà allineata alle disposizioni del quadro di governance economica riformato dell'UE. In base alle nuove norme, in vigore dal 30 aprile, gli Stati membri preparerannoin autunno, definendo i loro percorsi di spesa e le loro riforme e investimenti prioritari per i prossimi 4-7 anni. L'obiettivo è allineare le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle procedure per i disavanzi eccessivi con quelle nell'ambito dei piani strutturali di bilancio a medio termine.Sulla base dei dati segnalati e confermati per l'anno 2023, tutti gli Stati membri che sono ora soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi hanno registrato, nel 2023, un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del Trattato:Dopo una pausa di quattro anni dovuta all'attivazione della clausola di salvaguardia generale tra il 2020 e il 2023 a seguito della pandemia di Covid-19, il 19 giugno la Commissione aveva preparato una relazione ai sensi dell'articolo 126 delIl rapporto ha individuato 12 Stati membri che hanno avuto un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del Trattato del 3% o erano a rischio di superarlo nel 2023. Il rapporto ha proposto l'Il Comitato economico e finanziario ha fornito il suo parere entro le due settimane successive. L'8 luglio 2024, la Commissione ha proposto al Consiglio decisioni che stabiliscono l'esistenza di disavanzi eccessivi per sette Stati membri e una decisione che afferma che la Romania, che è sottoposta alla procedura per disavanzo eccessivo dal 2019, non ha adottato misure efficaci per correggere la situazione. L'adozione odierna significa che le procedure per disavanzo eccessivo sono ora formalmente avviate.