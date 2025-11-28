Gentili Mosconi, ricavi 9 mesi salgono a 38,3 milioni di euro. Acquista Lanificio Cesare Gatti

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha chiuso iconpari a 38,3 milioni di euro, rispetto ai 31,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'incremento, pari a circa il 22,5%, è dovuto al miglioramento degli ordini, osservato già a partire dal mese di aprile e consolidatosi nel terzo trimestre, anche grazie al rinnovato dinamismo del comparto del lusso, a cui si aggiunge il contributo derivante dall'inclusione nel perimetro di consolidamento di Manifatture Tessili Bianchi, acquisita nel corso dell'anno., e quindi escludendo il contributo di tale società, i ricavi del terzo trimestre 2025 risulterebbero in crescita del 22,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando il ritorno a un percorso di crescita organica.Laal 30 settembre 2025 è cash positive per 9,8 milioni di euro, mostrando un lieve assorbimento di cassa rispetto a 11,1 milioni di euro cash positive al 30 giugno 2025. L'andamento è principalmente attribuibile all'assorbimento di capitale circolante riconducibile all'incremento del magazzino, oltre che agli investimenti effettuati nel periodo, principalmente destinati allo sviluppo industriale di Tintoria Comacina.Gentili Mosconi ha confermato di aver presentato, in data 11 settembre 2025, una, nell'ambito della procedura di ristrutturazione avviata da quest'ultima ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 14/2019 (CCII).Il Tribunale di Biella ha subordinato il perfezionamento della cessione all'esito di una procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 91 CCII, finalizzata a sollecitare la presentazione di offerte concorrenti e migliorative rispetto a quella formulata da Gentili Mosconi. Nel corso della procedura non sono pervenute offerte concorrenti. Pertanto, in conformità al suddetto decreto e beneficiando delle tutele previste dalla procedura concorsuale, Gentili Mosconi potrà procedere al perfezionamento dell'acquisto. La conclusione dell'operazione, di cui non sono stati svelati i dettagli finanziari, è prevista