Europa cauta con trimestrali, attesa per banche centrali

(Teleborsa) -, con Piazza Affari poco sopra la parità. Spicca il FTSE 100, spinto dalle azioni del settore energetico. Il focus degli investitori è sui meeting dellein calendario nei prossimi giorni (Bank of Japan, Federal Reserve, Bank of England) e sulla stagione delle. Stamattinaha confermato la guidance dopo un secondo trimestre sopra le attese, mentreha migliorato le prospettive nonostante una perdita nel primo semestre.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 76,68 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,45% a quota +136 punti base, mentre ilsi attesta al 3,69%.composta, che cresce di un modesto +0,3%,avanza dello 0,78%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,31%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 33.887 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.109 punti. Senza direzione il(-0,13%); in frazionale progresso il(+0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,96%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,52%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,32%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,15%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,24%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,20%.di Milano,(+6,06%),(+2,84%),(+2,69%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,64%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,25%.scende del 2,21%. Calo deciso per, che segna un -1,89%.