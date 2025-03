Giornata cauta per Milano, in sintonia con i Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i cali della vigilia e il sell-off a Wall Street innescato dalle parole delche non ha escluso l’eventualità di una recessione.Sul fronte macroeconomico, l'appuntamento più importante della settimana è domani, mercoledì 12 marzo, quando sarà reso noto l'indice dei prezzi al consumo di febbraio, uno degli ultimi dati importanti che la Federal Reserve valuterà prima della sua prossima riunione del 18-19 marzo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,70%. L'continua gli scambi a 2.913,5 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,84%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,21%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,93%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,17%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 40.431 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,84%).Buona performance per, che cresce del 2,12%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,51%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,20%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,16%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,16%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%.Tra i(+1,78%),(+1,60%),(+1,50%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,28%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%.