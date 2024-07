expert.ai, conclusa in anticipo l'offerta in Borsa dei diritti inoptati

expert.ai

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha comunicato che, tenutasi nella giornata del 29 luglio, dei diritti di opzione rimasti inoptati al termine del periodo di offerta in opzione (i).In particolare, sono stati collocati sul mercato tutti i 8.201.961 diritti inoptati, validi per laexpert.ai di nuova emissione in relazione all'offerta in opzione di massime 26.970.471 azioni ordinarie di nuova emissione. I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo unitario di 1,10 euro, di cui 0,01 da imputarsi a capitale e 1,09 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 23 diritti inoptati acquistati.La società ricorda che, durante il(8 luglio 2024 - 25 luglio 2024), sono stati esercitati 60.722.576 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 23.761.008 nuove azioni, pari all'88,10% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 26.137.108,80 euro.