illycaffè, utile primo semestre raddoppia a 13,6 milioni di euro

(Teleborsa) -, colosso italiano del mercato del caffè, ha chiuso il primo semestre del 2024 conpari a 289,1 milioni di euro, in incremento del 3,8% rispetto all'anno precedente, guidato da tutti i principali mercati. L'si è attestato a 46,2 milioni di euro, in aumento del 26,2%, grazie alla crescita organica dei ricavi e all'incremento dell'efficienza operativa del Gruppo. L'è risultato pari al 16%, in miglioramento di 2,9 p.p. rispetto al 2023.L'si è attestato a 13,6 milioni di euro, raddoppiando rispetto al primo semestre del 2023 (6,4 milioni di euro), grazie all'incremento della redditività operativa.Laè risultata pari a 144,8 milioni di euro, in miglioramento del 16,8% rispetto all'esercizio precedente, sostenuta dalla positiva evoluzione della redditività operativa e da un'efficace gestione del capitale circolante."Abbiamo chiuso il primo semestre del 2024 con un incremento a doppia cifra di tutti gli indicatori di redditività grazie ad una crescita organica, sostenibile e profittevole in tutti i principali mercati - ha commentato l'- In particolare, gli, in linea con il nostro piano strategico, hannoall'espansione dei ricavi e tutti i canali, sia nel segmento casa che fuori casa, hanno registrato un aumento rispetto all'anno precedente"."Nonostante ilrestie, in particolare, i prezzi della materia prima continuino ad essere interessati da elevata volatilità e da un trend rialzista, i risultati raggiunti ci permettono di guardare con fiducia alla seconda parte dell'anno e di confermare gli investimenti in innovazione sostenibile e aumento della capacità produttiva", ha aggiunto.