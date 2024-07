SG Company: assemblee deliberano su modifiche Warrant, compensi CdA e aumento capitale

SG Company

(Teleborsa) - Si sono riunite le, attiva nel settore Entertainment & Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan.dei portatori di warrant ha deliberato ed approvato lacon riferimento all’ed all'. Tali modifiche - spiega una nota - risultano indirizzate, da una parte, ad avvicinare maggiormente il prezzo del warrant all’attuale valore azionario, aumentando le possibilità di rendere tale strumento in-the-money e, dall’altra, a consentire agli attuali portatori di warrant di poter partecipare attivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. Aumentando l’appetibilità dei warrant SG Company ci si auspica di poter attirare nuovi investitori, nonché di favorire l’ingresso di nuovi capitali di rischio, che fornirebbero la liquidità necessaria al consolidamento finanziario e al perseguimento dei target che la Società si è posta.degli Azionisti ha deliberato in merito alla, in tema di determinazione del. In particolare, l’Assemblea ha deliberato di approvare la proposta di modifica della delibera assembleare, sia aggiungendo la, sia inserendo una precisazione tale per cui, qualora gli obiettivi prefissati in termini di EBITDA – ad oggi, dunque, pro forma – venissero raggiunti prima dei termini stabiliti con riferimento agli esercizi 2024, 2025 e 2026, idei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione, infine, ha approvato, alcune(articoli 3, 15, 16, 18 e 21) e laa pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare,, compreso sovrapprezzo. L’Assemblea straordinaria ha deliberato inoltre in merito allaa pagamento, in una o più volte e in forma scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un, compreso sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager, dipendenti e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate. Deliberato anche un, pari a 0,40 euro ad azione compreso sovraprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro,