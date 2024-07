Mercati europei positivi. Milano in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che beneficiano di ricoperture dopo la performance negativa di ieri e di qualche spunto positivo fra le Blue-chips. Occhi puntati sullee, sul fronte macro, alSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,083. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.390,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +138 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,70%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,44%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 33.765 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 35.971 punti.Leggermente positivo il(+0,27%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%, dopo i solidi risultati del semestre.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,58%.Composta, che cresce di un modesto +1,42%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,44%),(+1,96%),(+1,85%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.