Piazza Affari positiva insieme all'Europa. Spiccano MPS e Saipem

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Oggi non sono stati pubblicati dati macro rilevanti in Eurozona; l'Istat ha rivisto la crescita dell'indice dei prezzi al consumo di febbraio al +1,6% su base annua (da +1,5% del mese precedente), con la la stima preliminare che era +1,7%.La, tra cui la Federal Reserve (l'attenzione sarà rivolta alla comunicazione di Jerome Powell sui futuri tagli dei tassi e sulle proiezioni economiche), la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra, che dovrebbero lasciare invariati i loro tassi di riferimento. Tra le altre, sono attesi invece interventi in Svizzera e Svezia.Sul fronte geopolitico, il presidente degli Stati Unitiha annunciato che martedìper porre fine alla guerra in Ucraina. Sempre dall'America, pesano i commenti del segretario del Tesoro Scott Bessent che hanno alimentato i timori di un rallentamento dell'economia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,23%, a 68,01 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con ilche si posiziona al 3,88%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,33%, composta, che cresce di un modesto +0,25%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,46%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,70%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura precedente.Leggermente positivo il(+0,6%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,26%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,80%.avanza del 3,24%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,14%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,61%),(+5,86%),(+3,90%) e(+3,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,12%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 5,11%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,39%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,17%.