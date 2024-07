Wall Street in rialzo con focus sulle trimestrali e in attesa della Fed

Merck

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono concentrati sullee sul, che inizia oggi e si concluderà domani con l'annuncio sui tassi e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Si attende la riunione della banca centrale per confermare o meno ciò che le quotazioni stanno incorporando, ovvero un primo taglio dei tassi nella riunione di settembre.Tra icomunicati prima della campanella,ha rilasciato previsioni più deboli del previsto per l'intero anno, mentreha segnalato utili e ricavi più forti del previsto. Gli investitori seguiranno attentamente anche i numeri di, Advanced Micro Devices e Starbucks dopo la chiusura del mercato.Sotto pressione, sulla notizia cheavrebbe chiesto une alla società di sicurezza informatica per l'interruzione informatica globale all'inizio di questo mese.Guardando aidel listino americano, ilsale dello 0,30% a 40.663 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.484 punti. In moderato rialzo il(+0,47%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,33%).