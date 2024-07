Almawave, ricavi e utili in calo a doppia cifra nel primo semestre

Almawave

Almawave, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso il primo semestre dell'esercizio 2024 conpari a 25,4 milioni di euro (-12,3% rispetto al primo semestre 2023),pari a 5,4 milioni euro (-17,3%) con la marginalità in peggioramento a 23,1% dal 23,7% precedente. L'è stato pari a 2,2 milioni di euro (-30,7%).L'azienda spiega che l'andamento dei ricavi vede un significativo remix delle attività. Da un lato si assiste alla crescita della componente di offering tecnologica proprietaria del gruppo (product lead) pari al 9,7% sull'esercizio precedente, dall'altro si determina una(service lead) del 43,4%, principalmente connessi ai servizi operativi, ovvero non legati a tecnologie proprietarie, derivante da due fattori: la scelta aziendale di una maggiore focalizzazione sugli investimenti core e le tempistiche di attivazione di taluni nuovi contratti e attività che si svilupperanno nei prossimi semestri.Laal 30 giugno 2024 è positiva (cassa) per 4,8 milioni di euro (vs 5,6 milioni di euro a fine primo semestre 2023) e include accantonamenti relativi a lease liabilities e per potenziali esborsi futuri anche connessi alle operazioni di M&A effettuate dal gruppo per complessivi 1,8 milioni. Al netto di tali partite la PFN sarebbe pari a 6,6 milioni di euro.Al 30 giugno 2024 il, comprensivo di accordi quadro, si è attestato a 61,5 milioni di euro. Gli investimenti sono risultati pari a 6,1 milioni di euro, in aumento (+62%) rispetto al pari periodo 2023."In questi mesi siamo, il nostro modello italiano di Intelligenza Artificiale, Open Source, multilingua e multimodale, che rappresenta un importante punto di svolta tecnologico per il Gruppo - ha commentato l'- A Velvet si aggiungono gli investimenti di grande impatto nella nostra proposizione tecnologica ed il lancio dei nuovi prodotti modulari in AIWave, la nostra piattaforma end to end per supportare i casi d'uso più articolati di Intelligenza Artificiale"."I percorsi di valore di tutte le società partecipate, inoltre, frutto degli investimenti realizzati nei precedenti esercizi, continuano a consolidare il nostro posizionamento. In un contesto di grandi sfide, in cui vogliamo esprimere appieno le nostre potenzialità, l'attenzione che da sempre riserviamo alle attività di R&D ci consentirà di rafforzarci ulteriormente, mettendo a terra la strategia per il nostro cammino futuro, nel più ampio obiettivo di, sia nel panorama nazionale che internazionale".