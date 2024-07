Tonica Wall Street trainata dal comparto chip in attesa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -suldello 0,67%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 5.523 punti. Su di giri il(+2,67%); come pure, effervescente l'(+1,78%). A spingere il mercato statunitense sono i titoli dei chip, dopo cheha migliorato le previsioni per il 2024 relative alle vendite di chip AI, facendo correre i titolo del comparto, ad iniziare dal colossoNella riunione che si concluderà stasera, ladovrebbeper l'ottava sessione consecutiva.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+3,20%),(+1,87%) e(+1,56%).Tra i(+3,58%),(+2,61%),(+2,09%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,71%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%. Tentenna, che cede l'1,06%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Tra i(+11,41%),(+11,24%),(+9,48%) e(+7,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,87%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,59%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,35%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.