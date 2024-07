Wall Street apre in denaro con ascesa chip

AMD

(Teleborsa) -, galvanizzato dal rialzo delle previsioni annunciato dalla compagnia chip. I numeri parzialmente deludenti di, in realtà, potrebbero mitigare il sentiment del mercato, che al momento è in gran parte positivo.I titoli tecnologici ed il settore dei semiconduttori hanno performato piuttosto male nell'ultimo mese, a causa di una rotazione settoriale, dopo esser statti responsabili della continua ascesa di Wall Street su nuovi record nei mesi precedenti., che dovrebbe offrire indicazioni più chiare su une su eventuali altri interventi prima della fine dell'anno. La Bank of Japan intanto ha annunciato un rialzo dei tassi di interesse, confermando però una politica in gran parte espansiva.Sul fronte macroeconomico, il, rilevando 122mila nuovi posti di lavoro contro i 147mila attesi dal mercato. Quanto al costo del lavoro, nel 2° trimestre è salito dello 0,9%.A New York l'indiceregistra una partenza sui valori della vigilia a 40.760 punti, mentre mostra performance positiva l', che apre la giornata in aumento dell'1,24%. Effervescente il(+2,32%), come pure l'(+1,41%).