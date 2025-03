Wall Street è volatile con raffreddamento inflazione e nuovi dazi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

Intel

Salesforce

Boeing

American Express

Verizon Communication

McDonald's

Procter & Gamble

Wal-Mart

Micron Technology

Tesla Motors

Nvidia

CrowdStrike Holdings

Regeneron Pharmaceuticals

Mondelez International

Charter Communications

Cognizant Technology Solutions

(Teleborsa) -, dopo che i dati pubblicati prima dell'apertura del mercato hanno mostrato un, mentre prosegue l'incertezza sull'impatto economico delle politiche commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con ilsu 21 miliardi di dollari di merci dagli Stati Uniti. dati del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato che l'è aumentato del 2,8% su base annua a febbraio rispetto all'aumento del 2,9% previsto dagli analisti, mentre su base mensile l'indice è aumentato dello 0,2%, rispetto a un aumento stimato dello 0,3%.Oggi, laha annunciato a partire dal mese prossimo, dopo che l'aumento dei dazi di Trump su tutti le importazioni di acciaio e alluminio statunitensi è entrato in vigore; la mossa del presidente statunitense ripristina dazi complessivi al 25% su tutte le importazioni di metalli ed estende le imposte a centinaia di prodotti a valle realizzati in questo materiale.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,17% sul, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.606 punti (+0,58%). In denaro il(+1,32%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+0,82%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,81%),(+1,05%) e(+0,96%). Nel listino, i settori(-1,76%) e(-0,94%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,47%),(+2,25%),(+1,88%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,24%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,58%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,53%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,55%),(+7,30%),(+6,17%) e(+4,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,58%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,39%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,25%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,15%.