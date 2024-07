Wall Street in rally trainata da settore chip. Nessuno scossone da Fed

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, continuando a mostrare un rialzo sui tre principali indici, dopo che il Federal Open Market Committee (FOMC) della Federal Reserve ha votato all'unanimità pernell'intervallo target del 5,25%-5,5% per l'ottava riunione consecutiva.Lo statement è stato modificato il linguaggio per dire che "il comitato è attento ai", mentre in precedenza affermava che i funzionari erano "molto attenti ai rischi di inflazione". I banchieri centrali statunitensi non hanno segnalato un taglio dei tassi per settembre.A spingere il mercato statunitense sono i, dopo cheha migliorato le previsioni per il 2024 relative alle vendite di chip AI, facendo correre i titolo del comparto, ad iniziare dal colossoIlmostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 5.526 punti. Effervescente il(+2,75%); come pure, ottima la prestazione dell'(+1,92%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,57%),(+1,71%) e(+1,41%).Tra i(+4,56%),(+2,51%),(+1,76%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,55%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,13%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,73%.Tra i(+11,46%),(+10,89%),(+9,83%) e(+7,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,23%. Tonfo di, che mostra una caduta del 6,40%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,49%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,41%.