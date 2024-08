Crédit Agricole, utile in calo nel 2° trimestre. Record per investment banking

Credit Agricole

(Teleborsa) - Il gruppo bancario franceseha chiuso ildel 2024 con unpari a 2.028 milioni di euro, in calo del 18,3% rispetto al secondo trimestre del 2023. Escludendo voci specifiche, l'utile sottostante ammonta a 2.006 milioni di euro, in calo del 10,8%.ammontano a 9.443 milioni di euro, in crescita del +3,1% rispetto al secondo trimestre 2023, trainati dal buon andamento di tutte le linee di business. In particolare, il net banking income della divisioneha raggiunto una performance record pari a 1.706 milioni di euro, in crescita del +11,2% rispetto al secondo trimestre del 2023, trainato da risultati favorevoli in tutte le sue linee di business, e rispetto ad un contesto particolarmente forte performance nel secondo trimestre del 2023."Ottimi risultati trimestrali e semestrali, che confermano l'obiettivo di una quota di utile netto del gruppo nel 2024 che raggiunge le ambizioni del 2025 con un anno di anticipo", ha detto ilDurante il secondo trimestre del 2024, il Gruppo ha registrato +482.000nel settore bancario al dettaglio e la base clienti è cresciuta di +76.000 clienti. Più in dettaglio, nel trimestre, il Gruppo ha registrato +382.000 nuovi clienti Retail Banking in Francia e +100.000 nuovi clienti Retail Banking Internazionale (Italia e Polonia), ed è cresciuta anche la base clienti (+68.000 e +8.000 clienti, rispettivamente).Al 30 giugno 2024, nel retail banking, lain bilancio ammonta a 832 miliardi di euro, in crescita del +4,4% su base annua in Francia e Italia (+4,6% per le Banche Regionali e LCL e +2,5% in Italia). Gliin essere ammontano a 873 miliardi di euro, in crescita del +0,4% su base annua in Francia e Italia (+0,3% per le Banche Regionali e LCL e +2,2% in Italia).Nell', la raccolta è stata elevata (+15,5 miliardi di euro), in particolare negli attivi a medio e lungo termine (+15 miliardi di euro) e nelle JV (+11,6 miliardi di euro). Nel settore, Crédit Agricole Assurances ha registrato un livello elevato di raccolta lorda (8,1 miliardi di euro, in aumento del +23,1% su base annua), il tasso unit-linked è rimasto elevato nella produzione (32,2%) e la raccolta netta è stata positiva (+1,5 miliardi) ed in aumento. Nelle assicurazioni contro danni e danni il portafoglio è cresciuto del +5,2% su base annua arrivando a 16,4 milioni di polizze. Glisono ancora una volta ai massimi livelli di sempre, in crescita rispetto a fine giugno 2023 nell'asset management (2.156 miliardi di euro, pari a +9,9%), nell'assicurazione vita (338 miliardi di euro, pari a +3,6%) e nel wealth management, che beneficia dell'integrazione di Degroof Petercam (IWM e LCL 269 miliardi di euro, pari al +44,6%).