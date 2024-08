Eventi e scadenze dell'1 agosto 2024

Giovedì 01/08/2024

(Teleborsa) -- Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei Trasporti- Bollettino Economico- Cassa Depositi e Prestiti - Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 202411:00 -- Bilanci consuntivi degli enti previdenziali (Anno 2022); Censimento permanente 2021: caratteristiche delle abitazioni (Anno 2021)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali13:20 -- Cerimonia del taglio del nastro, di ITA Airways e Aeroporti di Roma, in occasione del volo inaugurale da Roma Fiumicino a Gedda, presso l’area partenze del Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 13:20- Regolamento medio-lungo- CDA: Approvazione della semestrale 2024 e relativa conference call alle ore 16.00- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Appuntamento: Conference Call - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024 - Dopo la riunione del CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2024 alle h 14.30 - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call presentazione dei risultati, interverrà il CEO, Alberto Nagel- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H24 e conference call- Risultati di periodo- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call dei risultati finanziari del Primo Semestre 2024 alle ore 17.30 - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2024 - Presentazione dei risultati