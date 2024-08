Kruso Kapital acquista portafoglio da 700 mila euro. Nuova filiale a Sanremo

Kruso Kapital

Banca Sistema

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo, ha, aggiungendo 700 mila euro di impieghi agli attuali 124 milioni di euro (dati al 30 giugno 2024), divisi tra tre regioni (Lombardia, Piemonte e Liguria), e 1.100 polizze alle circa 72.000 già in essere.La società aggiunge così alla sua presenza territoriale la, proseguendo il proprio percorso di sviluppo ed espandendo la propria capillarità, arrivando a avere 15 filiali, con l’obiettivo di ampliare il proprio bacino di utenza offrendo un’ulteriore presenza fisica, in aggiunta all’offerta digitale, a un numero sempre crescente di clienti."Siamo molto soddisfatti di questa operazione perché ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio nazionale facendo ingresso in una nuova regione - commentadi Kruso Kapital - Offriremo a tutti i nuovi e potenziali clienti un servizio rapido e semplice, oltre che democratico, erogando prestiti con collaterale oggetti preziosi anche attraverso un processo totalmente digitale grazie alla App Kruso Kapital, garantendo gli stessi standard di qualità e professionalità dimostrati finora".