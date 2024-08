Novamarine, Banca Finnat avvia copertura con Buy e TP a 5,74 euro

Novamarine

(Teleborsa) - Banca Finnat hasul titolo, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione, mentre il giudizio sul titolo è "". Il prezzo di collocamento è stato di 3,60 euro per azione, con l'avvio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM) nella giornata odierna (1° agosto 2024).Gli analisti affermano che il(43% delle vendite a clienti esteri) per gli elevati standard qualitativi dei propri prodotti, frutto di una continua attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'utilizzo di materiali innovativi, sistemi di propulsione e tecnologie avanzate, al fine dell'ottimizzazione delle prestazioni delle proprie imbarcazioni.: i) opera sia nel settore pleasure che in quello professional; ii) l'intero processo produttivo si svolge all'interno dei propri stabilimenti, permettendo un ampio controllo sulla qualità della produzione e un elevato livello di personalizzazione delle imbarcazioni.In termini di valore della produzione, l'emittente ha registrato, nel corso dell', una significativa crescita (CAGR 20-23: 41,7%), con un valore attestatosi a circa 27,2 milioni di euro a consuntivo 2023. Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a 4,9 milioni di euro, ha evidenziato, nel medesimo periodo (20-23), un incremento medio annuo del 73,1% per una marginalità (2023) pari al 18%.Sul periodo 2023-2028, Banca Finnat stima una crescita media annua deldell'11,2%, da 28,2 milioni di euro attesi a consuntivo 2024 a 46,3 milioni di euro stimati a fine 2028. Il margine operativo lordo () dovrebbe beneficiare dell'incremento delle vendite di imbarcazioni a maggior marginalità unitaria, attestandosi a 6,0 milioni di euro a fine 2024 per raggiungere i 14,1 milioni di euro nel 2028 per un CAGR (23-28) pari al 23,6%. L'viene stimato a 2,4 milioni di euro a consuntivo 2024 per giungere a 7,3 milioni di euro a fine periodo previsionale, per un tasso di crescita media annua del 37,8%.