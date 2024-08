Wall Street apre tonica con le scommesse sulle mosse della Fed

Meta Platforms

(Teleborsa) -, all'indomani dellae dopo alcuni, che sembrano rafforzare le attese di un taglio dei tassi a settembre.La banca centrale USA guidata da Jerome Powell, nell'ultima seduta prima dell'estate, ha confermatodella politica monetaria, ma ha anchedel costo del denaro a settembre.sembrano rafforzare questa aspettativa, in quanto lesono aumentate più del previsto (+249 mila), così come la(+2,8%) ed il(+0,9%), che sono apparsi superiori al consensus. Iinvece registrano diminuzione del 47% rispetto al mese precedente, portando la differenza da inizio anno a -4,4%.Sul fronte, i numeri confortanti dihanno messo di buonumore il mercato, mentre si attendono i conti di un altro peso massimo, la, in chiusura di giornata.La Borsa di New York apre così con un guadagno frazionale suldello 0,56%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi iniziata martedì scorso; sulla stessa linea l', che avanza a 5.548 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,08%); guadagni frazionali per l'(+0,54%).