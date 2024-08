Banca Profilo, utile netto 1° semestre in calo a 5,9 milioni

Banca Profilo

(Teleborsa) -e le sue controllate chiudono il primo semestre con undi euro (-38,9% a/a), in riduzione di 3,7 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi dello scorso esercizio.Lada clientela, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 6,3 miliardi di euro (+7,4% a/a), con una raccolta diretta che si incrementa di 498 milioni di euro e una raccolta indiretta, esclusa la raccolta fiduciaria netta, che scende a 3.822 milioni.Ilnei primi sei mesi del 2024 sono pari a 37,1 milioni di euro, in riduzione di 3,9 milioni di euro rispetto ai 41,0 milioni di euro dei primi sei mesi dell’anno precedente. Ilè pari a 9,7 milioni di euro (-50,7% a/a), mentre lesono pari a 11,7 milioni di euro, poco inferiori rispetto al dato dei primi sei mesi del 2023 (-1,8% a/a). Il, pari a 9,6 milioni di euro (-35,8% a/a), è in riduzione di 5,4 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del 2023.Lo Stato Patrimoniale Consolidato al 30 giugno 2024 evidenzia uncontro i 2,1 miliardi di euro di fine dicembre 2023 (+22,8% a/a) a seguito, principalmente, di un incremento del banking book. Ildel Gruppo è pari a 159,9 milioni di euro, in riduzione di 6,1 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2023.I Fondi Propri consolidati di Banca Profilo alla data del 30 giugno 2024 sono pari a 131,9 milioni di euro, con unIl CET 1 Capital Ratio consolidato fully loaded è pari al 22,52%, largamente superiore ai requisiti normativi e tra i più elevati della categoria.