Xenia, ricavi in crescita ed EBITDA in calo nel 1° semestre

Xenia Hotellerie Solution, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha chiuso il secondo trimestre 2024 con ricavi per 15,1 milioni di euro (+18,9% rispetto a 12,7 milioni di euro del secondo trimestre 2023) e un EBITDA Adjusted pari a 0,4 milioni di euro (1,4 milioni di euro nel secondo trimestre 2023). Il primo semestre evidenzia ricavi per 27,5 milioni di euro, in crescita del 15,5% rispetto a 23,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. L'EBITDA Adjusted del primo semestre 2024 è pari a 1,3 milioni di euro (-35% rispetto al primo semestre 2023, pari a 2 milioni di euro). L'EBITDA Reported è di 0,9 milioni di euro. "Le evidenze del periodo aprile-giugno 2024 hanno confermato gran parte delle nostre previsioni - ha commentato l'amministratore delegato - Nel secondo trimestre ci sono state tre nuove acquisizioni per Phi Hotels a Cuneo, Pescara e Bra. Tutte le linee di business hanno registrato indicatori positivi. I risultati dei due primi trimestri hanno assorbito l'adeguamento della struttura dei costi post quotazione e sostenuti per le attività di sviluppo e M&A. Anche il second quarter dell'esercizio consolida le nostre assumption e la connotazione del 2024 come di un anno di marcata evoluzione del settore hospitality. Il modello di business della società si inserisce pienamente in questa fase evolutiva con una flessibilità utile a cogliere opportunità in contesti in trasformazione".