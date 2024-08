Alerion, Kepler Cheuvreux: necessario aumentare flottante e aggiornare piano

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili.Gli analisti scrivono che i risultati del Q2 sono stati supportati da una maggiore produzione YOY grazie ai nuovi impianti in funzione e sono, poiché l'EBITDA registrato nel primo semestre è pari a circa il 50% del totale, in linea con la media storica in un anno normalizzato.La variazione YOY a livello di ricavi/EBITDA è spiegata daielettrica realizzati più bassi e da 14 milioni di euro dipositivi registrati nel 2023. I ricavi operativi, al netto di questo effetto, sono diminuiti di circa il 6% YOY, l'EBITDA rettificato dell'11% YOY e l'utile netto rettificato del 31% YOY nel primo semestre.Come di consueto, il management non ha fornito indicazioni per l'anno in corso. Si prevede che ilverrà pubblicato dopo la prima operazione di "" (che è inclusa nelle valutazioni degli analisti). "Ricordiamo che questo tipo di rotazione degli asset sarà incluso nell'EBITDA man mano che questi ricavi diventeranno ricorrenti", si legge nella ricerca.Secondo Kepler Cheuvreux, Alerion "deveper attrarre azionisti istituzionali stabili eaziendale per gli investitori il prima possibile", con la liquidità limitata che sta penalizzando il titolo.